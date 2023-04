Gazzetta - Ora è più probabile vedere Osimhen che Simeone a Milano

Il Napoli non vuol rischiare complicazioni per il suo gioiello ma la sua assenza nelle ultime partite si è sentita tanto, e Spalletti non lo nasconde

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Spalletti torna da Lecce con tre punti importanti e una squadra ritrovata nello spirito e nella voglia di vincere, ma con dubbi ancora maggiore sul centravanti da schierare a San Siro, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dell'infortunio di Giovanni Simeone: "A oggi ci sono più probabilità di vedere nel quarto di andata Victor Osimhen del compagno argentino. E siccome servirà un mercoledì da leoni, ecco che uno Spalletti rinfrancato dalla compattezza del suo gruppo scherza un po’ sul suo cannoniere: «Osimhen le vorrebbe giocare tutte.