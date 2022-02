Gazzetta - Osimhen a caccia di gol: lontana l'ultima rete in campionato

Victor Osimhen a caccia di un gol che in campionato manca da troppo tempo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La sua ultima rete è datata 21 ottobre nel 3-0 casalingo contro il Legia Varsavia, in Europa League. Non segna in campionato dal 17 ottobre quando fu decisivo nella vittoria col Torino del Maradona. Un gol che impacchettò l’ottavo successo di fila per suggellare lo strepitoso avvio in campionato della formazione di Spalletti. Domenica, Osimhen punta ad entrare in doppia cifra come goleador in questa stagione.

Alle cinque reti in campionato si affiancano le quattro in Europa League. Ha fretta Osimhen di riassaporare la gioia del gol. Voleva riviverla già contro la Salernitana. Tra qualche ansia di troppo, poi governata da Spalletti col tono da padre di famiglia al fischio finale.