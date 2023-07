Gazzetta - Osimhen, altro ostacolo per il rinnovo: riguarda un grosso sponsor

Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un ostacolo in più per il rinnovo di Victor Osimhen

Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un ostacolo in più per il rinnovo di Victor Osimhen. Alla fine di questo anno solare scade il contratto con Nike come sponsor tecnico del centravanti africano. Logico che un cannoniere in forte crescita possa riscuotere anche interessi di altre aziende con lo stesso colosso statunitense che magari proporrà un contratto molto più ricco.

Ma i tesserati del Napoli, per policy di De Laurentiis - che ha mutuato nel calcio i suoi contratti cinematografici - devono lasciare tutti i propri diritti di immagine al club. Un caposaldo del club che difficilmente il suo presidente vorrà mettere in discussione, ma che evidentemente “pesa” in una trattativa di rinnovo che ha dunque notevoli complessità.