Gazzetta - Osimhen deluso dal club: avrebbe voluto un chiarimento più profondo

Nessun avvicinamento tra Victor Osimhen e il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I fatti sono noti. Martedì scorso Victor scopre la pubblicazione sull’account TikTok del club di due clip che lo offendono. Una che lo prende in giro sul rigore sbagliato a Bologna, l’altra in cui appare paragonato a una noce di cocco. E

mentre all’estero, non solo in Nigeria, a quest’ultimo video viene dato un connotato razzista, il Napoli due giorni dopo, al giovedì, «precisa per evitare strumentalizzazioni» in un comunicato «di non avere mai voluto offendere o prendere in giro» il giocatore «patrimonio tecnico della società». Non delle vere e proprie scuse, ma Victor in campo continua a dare risposte eccellenti, anche se questa storia non l’ha proprio capita e avrebbe preferito un chiarimento più profondo che non c’è stato.