Gazzetta - Osimhen, disappunto con Garcia per il cambio: così ha evitato di incrociarlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della reazione di Osimhen al momento del cambio e del suo rapporto con l'allenatore del Napoli: "Aveva il cuore invece sommerso dall’amarezza quando si è visto sostituire. Ha fatto il giro lungo per andare a sedersi in panchina. Ha evitato Garcia e ogni possibilità di incrociarlo. Un modo quanto mai schietto per esprimere il suo disappunto verso il tecnico".