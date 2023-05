Gazzetta - Osimhen e Mario Rui vogliono esserci con l'Inter: le ultime

Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione in vista della sfida di domenica al Maradona contro l'Inter.

TuttoNapoli.net

Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione in vista della sfida di domenica al Maradona contro l'Inter.

"Nei giorni prossimi saranno considerate le condizioni del centravanti che ci tiene particolarmente ad esserci contro l'Inter, in pratica l'unica big cui non ha ancora segnato in questa stagione.

"Nei giorni prossimi saranno considerate le condizioni del centravanti che ci tiene particolarmente ad esserci contro l’Inter, in pratica l’unica big cui non ha ancora segnato in questa stagione.

In ripresa invece Mario Rui, il terzino mancino portoghese ieri ha ripreso a lavorare sul campo, anche se ancora in maniera differenziata rispetto ai compagni. L’esterno ci tiene a recuperare già per domenica e così concludere in campo un campionato che lo ha visto protagonista”.