Gazzetta - Osimhen, il rinnovo è stata una polizza assicurativa per il Napoli: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto di Victor Osimhen arrivato poco prima di Natale altro non era che una polizza assicurativa, per Victor e per il Napoli.

Osimhen ha ottenuto il massimo. Contratto da dieci milioni netti più una clausola rescissoria ritenuta abbordabile per i top club che lo vorranno acquistare senza dover trattare col Napoli: 130 milioni. De Laurentiis, invece, si è messo al riparo dalla possibilità di perderlo a zero nel 2025.