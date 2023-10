Gazzetta - Osimhen in ogni caso non giocherà contro il Verona: il motivo

Questa l'anticipazione della Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano

TuttoNapoli.net

Niente Verona per Victor Osimhen. Questa l'anticipazione della Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano: "Anche se poi alla fine tutto si riducesse a una contrattura del bicipite femorale, comunque la cautela e la serie di partite che cominciano da sabato, con sei partite in appena ventitrè giorni, consiglierebbero l’allenatore Rudi Garcia e lo staff medico a preservare il giocatore per la partita di sabato prossimo a Verona.

Delicata, perché arriva dopo la sosta per le nazionali, ma saranno ancora più importanti le successive partite a Berlino e con il Milan al Maradona domenica 29. Lì servirà il miglior Osimhen e Victor in questi anni ha dimostrato anche se sta non al massimo della forma va sempre generosamente in campo. E speriamo che almeno stavolta il suo autunno non sarà cupo come gli altri napoletani".