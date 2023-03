Gazzetta: "Osimhen incontrollabile, Immobile sotto i suoi standard causa infortuni"

Sulla Gazzetta dello Sport si parla dello scontro a distanza tra i due attaccanti di Napoli e Lazio.

Il momento delle difese è ottimo. Nelle ultime cinque gare (campionato più Eintracht) il Napoli non ha preso gol e, comunque, appena uno nelle ultime sette. La Lazio risponde con un sorprendente zero nelle ultime quattro (tra Serie A e Cluj). Le due difese devono vedersela stasera con l’incontrollabile Osimhen (19 centri) e il classico Immobile, sotto standard (9 gol) perché frenato dagli infortuni. Due 9 veri al centro di tridenti molto offensivi: da un lato Lozano e Kvara, dall’altro Anderson e Zaccagni, con Politano e Pedro in attesa. I laziali si ritroveranno di fronte una linea molto alta: anche in fase di non possesso, infatti, Di Lorenzo e Olivera sono più avanti dei centrali. Più ortodossa e regolare la cerniera arretrata di Sarri. Nel 2-1 dell’andata (per Spalletti) Osi e Ciro restarono a secco. Napoli favorito: un successo e andrebbe a letto con un mostruoso +21 su Inter e Milan. Sarri permettendo.