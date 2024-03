Gazzetta - Osimhen nelle ultime due partite si è sentito come un leone in gabbia

Victor Osimhen viene da due partite complicate, condizionate da una tenuta fisica non ancora al top della forma

Victor Osimhen viene da due partite complicate, condizionate da una tenuta fisica non ancora al top della forma. Come sempre si è battuto, ha preso botte e le ha restituite, ha strappato in profondità, ha pressato e sporcato palloni. Ma niente gol contro Juve e Torino, solo un rigore sbagliato (trasformato in oro poi dal tap in di Raspadori contro i bianconeri) e un giallo per gomitata involontaria ma da frustrazione.

Perché Victor, quando non riesce a far andare a pieni giri il suo motore, si sente come un leone in gabbia. Ma quella sua grinta sa essere energia positiva per il resto della truppa. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.