Gazzetta - Osimhen non farà i 36 gol di Higuain, ma è meno egoista e più leader di lui

Victor Osimhen a paragone con Gonzalo Higuain. Un raffronto fatto oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport: "E a questo punto c’è da chiedersi dove sarebbe oggi Victor senza quelle quattro gare di campionato saltate, visto che sta mantenendo la media quasi di un gol a partita: 16 in sole 17 gare. Al momento è l’indiscusso capocannoniere e probabilmente non riuscirà ad attaccare quel record di 36 gol con cui Higuain in maglia azzurra, nella stagione 2015-16, fissò il nuovo tetto di gol per la Serie A.