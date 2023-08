Gazzetta: "Osimhen vuole ancora essere il supereroe di Napoli"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen compirà 25 anni a dicembre, ha ancora tanti anni da passare nel grande calcio

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen compirà 25 anni a dicembre, ha ancora tanti anni da passare nel grande calcio. E non vuole tradire l’amore dei napoletani e dei tantissimi bambini che ogni giorno si presentano allo stadio indossando la sua maglia e la sua mascherina. Osimhen vuole alzare l’asticella ed essere ancora il supereroe di Napoli. Lo scudetto-bis lo renderebbe immortale, ma serve ancora l’intesa sulla clausola per far felici tutti. Tifosi compresi.