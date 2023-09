Gazzetta - Osimhen vuole il record: da rigorista può puntare i 36 di Higuain e Immobile

Osimhen a caccia del record di gol, non ha dubbi la Gazzetta dello Sport che parte dalle dichiarazioni di ieri di Rudi Garcia

Osimhen a caccia del record di gol, non ha dubbi la Gazzetta dello Sport che parte dalle dichiarazioni di ieri di Rudi Garcia ("È uno dei più forti centravanti al mondo in questo momento"), per celebrare la permanenza del nigeriano e raccontare che Victor punta al record di gol:

"Victor è ripartito al massimo, senza farsi condizionare da tutte le voci esterne, ma convinto di divertirsi coi suoi compagni e puntare a nuovi prestigiosi traguardi. Ha assaporato sino in fondo la grande festa di Napoli - dopo 33 anni di attesa - e a questa gente è così legato da volerla vedere sempre gioiosa. E poi c’è l’ambizione, che è quella di puntare sempre più in alto. Con la media gol di questo inizio campionato può anche ambire al record di gol in Serie A, a quota 36, detenuto dall’Higuain napoletano e dal napoletano Ciro Immobile, col quale si confronterà oggi.

Certo un buon inizio non dà certezze, servirà una costanza di rendimento e di reti che è il sogno di ogni centravanti. Ma in questa stagione c’è una novità, Garcia lo ha “nominato” rigorista. E la differenza, rispetto al recente passato, è che adesso tira e segna con maggiore sicurezza. Se riuscirà a trovare continuità anche dagli undici metri, ecco che quel record potrebbe non essere impossibile".