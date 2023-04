Gazzetta - Pace con gli ultras, ma ADL resterà sotto scorta nei soggiorni a Napoli

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come al presidente sia stata comunque rafforzata la sicurezza nel corso dei suoi soggiorni partenopei.

TuttoNapoli.net

Nonostante la pace sancita ieri dopo un incontro di un paio d'ore andato in scena nell'hotel che ospitava la squadra in ritiro pre-Verona, Aurelio De Laurentiis resterà comunque sotto scorta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come al presidente sia stata comunque rafforzata la sicurezza nel corso dei suoi soggiorni partenopei.