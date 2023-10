Gazzetta - Pausa nazionali riconsegnerà al Napoli un Kvara in formato “fuoriclasse”

E dopo la marcatura, ecco l’esultanza da arciere, pronto a scoccare la freccia per rimettere il Napoli in corsa per i grandi obiettivi.

Due vittorie, due reti, un sorriso ritrovato e una nuova esultanza: la pausa per le nazionali riconsegnerà al Napoli un Khvicha Kvaratskhelia in formato “fuoriclasse”. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "È sicuramente la notizia migliore che Rudi Garcia potesse ricevere in questa tormentata pausa. Il georgiano sembra finalmente ritrovato, pronto per riprendere il Napoli sulle spalle e magari portarlo fuori dal momento delicato.

Se lo augurano società e tifosi, ma intanto se lo sono goduti i connazionali georgiani: dopo la rete alla Thailandia in amichevole, che ha visto Khvicha riposarsi per un’ora in panchina, poi entrare e tornare al gol con la Georgia dopo lunga astinenza, Kvara ieri ha concesso il bis, con gol e assist nel 4-0 contro Cipro. E dopo la marcatura, ecco l’esultanza da arciere, pronto a scoccare la freccia per rimettere il Napoli in corsa per i grandi obiettivi.