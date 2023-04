Gazzetta - Per Zielinski e Lozano una sola opzione: il rinnovo al ribasso

Si parla del futuro di Piort Zielinski ed Hirving Lozano sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

Il Napoli deve fare i conti con due rinnovi spinosi in vista della prossima estate. Si parla del futuro di Piort Zielinski ed Hirving Lozano sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Altro talento seguito da tempo è il tedesco dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002, già pronto per il salto di qualità. Potrebbe essere un nuovo Zielinski, considerando anche che il polacco ha scadenza 2024 nel contratto e, se non accetterà il rinnovo a cifre inferiori agli attuali 3,5 milioni, sarà ceduto. Stesso problema di rinnovo per Lozano che guadagna 4,6 milioni".