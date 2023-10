Gazzetta - Perché Simeone è in vantaggio su Raspadori per sostituire Osimhen

Sarà 4-3-3 anche senza Osimhen o Rudi Garcia passerà al 4-2-3-1 per la sfida contro l'Hellas Verona? Il dubbio c'è, scrive La Gazzetta dello Sport.

Sarà 4-3-3 anche senza Osimhen o Rudi Garcia passerà al 4-2-3-1 per la sfida contro l'Hellas Verona? Il dubbio c'è, scrive La Gazzetta dello Sport. Nel caso in cui il tecnico francese scegliesse di confermare il 4-3-3 a sostituire Osimhen da centravanti dovrebbe esserci Simeone e non Raspadori, secondo quanto riferito dalla Rosea: "L’argentino vanta una considerazione maggiore, anche perché è un calciatore dai contorni più definiti: è una punta centrale e non potrebbe essere nient’altro che questo".