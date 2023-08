Gazzetta - Pesa l'addio di Spalletti, ma Garcia sa che non deve stravolgere

Basta una prestazione così così contro il Girona, in amichevole, che qualcuno già critica Rudi Garcia e rimpiange Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta una prestazione così così contro il Girona, in amichevole, che qualcuno già critica Rudi Garcia e rimpiange Luciano Spalletti. Ovviamente non è giusto, è ancora presto, e lo scrive anche La Gazzetta dello Sport: "Difficile che quest’anno qualcuno possa fare lo stesso errore di sottovalutare il Napoli. L’addio di Spalletti è pesante, perché Luciano aveva creato qualcosa di magico in campo e nello spogliatoio. Ma Garcia non è uno sprovveduto, sa che questa squadra non ha bisogno di stravolgimenti o rivoluzioni ma di semplici linee guida alternative a quelle che già conosce bene. E poi, con Kvaratskhelia e Osimhen lì davanti, nulla può essere precluso in partenza a questo Napoli".

