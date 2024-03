Gazzetta - Pesano i tre allenatori, gli errori e gli obblighi dovuti al presidente come Zielinski

Un Napoli mai così brutto. Una stagione in cui difficilmente si poteva fare peggio. Cosa è stato pagato? Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Un Napoli mai così brutto. Una stagione in cui difficilmente si poteva fare peggio. Cosa è stato pagato? Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Ai 50 mila del Maradona è stata proposta una prestazione avvilente da una squadra che non ha più un’anima e neanche un carattere. Un gruppo che viene fischiato e sbeffeggiato, tanto che neanche la contestazione fuori monta feroce.

È Pasqua, non si esagera, e poi la conclusione non è una sorpresa, pesando tutta l’annata, i tre allenatori, gli sbagli e gli obblighi dovuti al presidente, tipo Zielinski in castigo, come se servisse a modificare la sua partenza per l’Inter. La manifestazione contro il razzismo, con tutti i giocatori del Napoli inginocchiati prima del via per solidarietà a Juan Jesus, resta la fotografia migliore della squadra di casa".