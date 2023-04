Gazzetta - Pioli pensa soltanto al Napoli: a Bologna 10 cambi e solo Maignan confermato

C’è aria di rivoluzione. Stefano Pioli ha deciso di congelare il vero Milan in vista del ritorno di coppa al Maradona fra tre giorni

© foto di © DANIELE MASCOLO

C’è aria di rivoluzione. Stefano Pioli ha deciso di congelare il vero Milan in vista del ritorno di coppa al Maradona fra tre giorni: col Bologna ci sono in ballo punti pesanti, lui se li giocherà con un turnover mai visto, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che "a meno di ripensamenti dell’ultima ora, 10 cambi su 11 rispetto a Milan-Napoli (Kjaer ieri non è nemmeno partito per l’Emilia). L’azzardo pagherà?".