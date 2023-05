Gazzetta - Plusvalenza monstre se parte Kim: le cifre

Lo scrive la Gazzetta dello Sport parlando dell'eventuale plusvalenza che arriverebbe dalla cessione del difensore.

"Ci spieghiamo meglio. Il sudcoreano, grande rivelazione e miglior difensore del campionato italiano, se partirà sarà perché una big di Premier - probabilmente uno dei Manchester - pagherà la clausola che consente al giocatore di svincolarsi i primi quindici giorni di luglio. Perché altrimenti il club di De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo. Dunque se ciò accadrà porterà nelle casse del Napoli circa 55 milioni, vale a dire il triplo dei 18 milioni spesi da Giuntoli nell’estate scorsa per prenderlo dal Fenerbahce. Saremmo vicini ai 40 milioni di plusvalenza reale, più o meno la cifra che può preventivare in entrata un club che si qualifica in Champions.