Gazzetta - Politano si esalta col Milan: per lui sempre fischi, ma è la sua vittima preferita

Vedi il Milan e ti esalti, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando nello specifico di Giovanni Simeone e Matteo Politano che sono diventati due spauracchi per il mondo rossonero: "Simeone è stato l’ultimo grande eroe in maglia azzurra a regalare i tre punti al Napoli: un anno e mezzo fa, a settembre, il Napoli di Spalletti si impose – soffrendo – grazie a un guizzo da centravanti vero del Cholito.

Politano, invece, quando incrocia il Diavolo si esalta: il Milan è la squadra contro cui ha realizzato più reti in assoluto (5, come contro il Genoa), ma è a San Siro che Matteo sembra indossare i superpoteri. Al Meazza, contro i rossoneri, ha segnato quattro delle sue cinque marcature al Milan. Quando Politano mette piede a San Siro, dagli spalti piovono sempre fischi copiosi. Tra l’esterno azzurro e il pubblico rossonero non c’è mai stato un grande feeling e non soltanto per la parentesi interista".