Gazzetta - Preoccupa la festa scudetto: c’è chi ha intenzione di impossessarsi delle piazze

"Le dichiarazioni di De Laurentiis contro ogni forma di illegalità hanno scatenato il mondo ultrà".

Napoli-Milan si è giocata al Maradona in un clima surreale, per la sfida lanciata dagli Ultras al presidente De Laurentiis. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport . " I gruppi ultrà contestano il caro biglietti, soprattutto in Champions, e il regolamento d’uso dello stadio, troppo restrittivo e che toglie loro libertà di tifare. Le dichiarazioni di De Laurentiis contro ogni forma di illegalità hanno scatenato il mondo ultrà.

Che non accetta regole, visto che tamburi e striscioni sono consentiti previa regolare richiesta per tempo come hanno fatto domenica, per esempio, i tifosi del Milan. Ora preoccupa la probabile festa per lo scudetto, perché c’è chi ha intenzione di impossessarsi delle piazze come fosse un rito tribale".