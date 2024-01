Gazzetta - Preparazione atletica estiva è stata toppata clamorosamente

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che punta il dito sulla preparazione errata in estate

Mazzarri ha ereditato da Garcia una squadra in riserva di energie e mentalmente a terra. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che punta il dito sulla preparazione errata in estate: "Per carità, gli errori sono da dividere in parti uguali tra gestione tecnica e società, ma se la questione rinnovi ha minato la serenità dello spogliatoio campione d’Italia, è altrettanto vero che la preparazione atletica estiva è stata toppata clamorosamente, mentre nel rapporto tra Garcia e lo spogliatoio non è mai scattata la scintilla.

Mazzarri è ripartito dalle macerie rimaste, confermando il 43-3 con cui i suoi ragazzi erano abituati a giocare da anni e poi, piano piano, ha inserito nuove idee e concetti. Ha visto che le gambe non giravano più ed è intervenuto con una nuova minipreparazione a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio e dopo l’umiliante kappao di Torino ha deciso per l’inversione a U.