Gazzetta presenta Maxime: "E' un motorino in movimento, una zanzara fastidiosa"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Un motorino in movimento perpetuo in campo. Una specie di zanzara fastidiosa per gli avversari che se lo trovano a pungere da tutte le parti. Queste sono le caratteristiche migliori di Maxime Lopez, il centrocampista francese che il Napoli vuole trattare col Sassuolo per consegnarlo a Rudi Garcia che sarebbe felice di tornare ad allenarlo dopo averlo lanciato a Marsiglia nei campionati professionistici. E Maxime è rimasto molto legato al tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport presentando il giocatore che tanto piace al Napoli.