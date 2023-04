Gazzetta punge Allegri: "Quella frase dopo il gol di Raspadori è da rosicone"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla posizione di Massimiliano Allegri e sulla reazione dopo la sconfitta col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla posizione di Massimiliano Allegri e sulla reazione dopo la sconfitta col Napoli: "La vittoria del Napoli, arrivata negli ultimi minuti grazie al gol di Raspadori, evidentemente non è andata giù ai bianconeri, come dimostra anche un video in cui si vede Allegri che dice «Bravi oh, avete vinto uno scudetto». Una frase da rosicone, direbbero a Roma, che poco s’incastra con lo stile Juve e con l’immagine affettata che Max vuole dare di sé".