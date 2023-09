Gazzetta punge Mancini: "Spalletti riporta al primo posto l'azzurro, non i soldi da nababbo"

Lo scrive Andrea Di Caro in un editoriale per la Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio da Ct alla guida della nazionale

"A Spalletti si chiede innanzitutto di riprendere la bandiera caduta a terra e calpestata, di portarla prima sul cuore e poi tornare a sventolarla con orgoglio. Riportando al primo posto non i soldi di un ingaggio da nababbo, ma il senso di responsabilità, di appartenenza e l’onore di vestire la maglia Azzurra e rappresentare un intero Paese", scrive Andrea Di Caro in un editoriale per la Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio da Ct alla guida della nazionale:

"Per Spalletti non sarà difficile incarnare questi valori. Ha accettato nel momento più alto della sua carriera di allenatore di club. Quello in cui avrebbe potuto monetizzare al massimo la conquista di uno scudetto straordinario. La penale esistente per liberarsi dal Napoli non sarebbe stata certo un ostacolo per un top club che lo avesse chiamato quest’anno in corsa. E se invece Luciano avesse preferito prendersi un intero anno di pausa, a giugno sarebbe stato in prima fila sul mercato per raccogliere sfida e progetti di società in grado di proporgli un contratto più vantaggioso di quello che gli ha garantito la Nazionale".