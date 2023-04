Gazzetta - Questi i possibili rigoristi in caso di calci di rigore

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luciano Spalletti sulla questione rigori, provando a stilare un possibile elenco di tiratori dagli undici metri.

"Dunque il criterio sarà mandare sul dischetto prima quelli più abituati a un momento in cui serviranno soprattutto nervi saldi. Proviamo dunque noi a stilare un elenco di probabili tiratori: Kvaratskhelia, Zielinski, Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Certo, poi bisogna vedere se saranno in campo e in che condizioni. Altri candidabili Lozano, Elmas e Juan Jesus. Non ci sentiamo di inserire Lobotka. Lo slovacco è rimasto malissimo in gennaio quando, tirando fuori, consentì alla Cremonese di passare ai quarti di Coppa Italia. Poi certo, il portiere. Meret ha avuto tutte le informazioni sui tiratori rossoneri ma, come sempre, conterà la situazione. Alex ha vissuto il suo momento di gloria il 17 giugno 2020 quando, parando il rigore di Dybala, il primo della Juve, decise la finale di Coppa Italia. E in fondo ha vinto ai rigori anche l’Europeo con l’Italia, grazie a Donnarumma".