Gazzetta: "Questo Napoli rischia di vincere lo scudetto con (almeno) 5 turni d'anticipo"

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa una proiezione anche sul ritmo gol di Victor Osimhem.

“Questo Napoli “rischia” di vincere lo scudetto con almeno cinque turni di anticipo". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa una proiezione anche sul ritmo gol di Victor Osimhem.

E questo Osimhen ha segnato in 15 delle 20 gare sin qui disputate. E dunque la proiezione non risulta impossibile col centravanti che continua a dimostrare questo stato di salute eccellente e soprattutto quella sintonia con i compagni e soprattutto con Kvaratskhelia può diventare micidiale per portare un bottino già eccellente a renderlo il migliore in assoluto nella storia del nostro calcio”.