Gazzetta - Raspa e Ndombele caldi, ma Spalletti confermerà i titolarissimi: il motivo

Secondo la Gazzetta dello Sport non ci dovrebbero essere novità nella formazione iniziale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Confermati i titolarissimi per la trasferta di Udine. Secondo la Gazzetta dello Sport non ci dovrebbero essere novità nella formazione iniziale, con Spalletti pronto a riproporre l'undici che ha pareggiato in casa con la Salernitana.

"Quanto alla formazione, invece, dovrebbe essere quella dei “titolarissimi” perché alla fine dei conti sono quelli che danno maggiori garanzie e forse anche quelli cui è più giusto concedere la passerella finale. Ovviamente resiste la tentazione Elmas, sia come ipotesi in mediana che sulla fascia destra ma il macedone sembra più avere chance da subentrante che dal primo minuto. Raspadori e Ndombele sono “caldi” ma potrebbero essere sfruttati nuovamente a gara in corso, stesso discorso per il Cholito Simeone".