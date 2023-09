Gazzetta - Raspadori (anche) da mezzala dopo che è saltato l'arrivo di Gabri Veiga

Raspadori "erede" di Gabri Veiga. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Raspadori "erede" di Gabri Veiga. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Prepariamoci anche a vedere Raspadori inserito da Garcia come mezzala. Atipica per certi versi, ma l’abilità del bolognese è quella di essere molto attento anche alla fase difensiva, lavorando di squadra in copertura. E allora in certe sfide può diventare decisivo avere un giocatore offensivo capace di partire da qualche metro più indietro per inserirsi al tiro e dare una soluzione in più, trasformando il 4-3-3 in un 4-2-3-1. Lo fa bene Piotr Zielinski, ma servono alternative. E infatti De Laurentiis si era convinto di investire su Gabri Veiga".