Gazzetta - Raspadori, che tegola: due incognite per capire i tempi di recupero

La botta per Giacomo Raspadori è anche più pesante di quanto si pensasse

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La botta per Giacomo Raspadori è anche più pesante di quanto si pensasse. Uno stiramento ai flessori che lo terrà fuori almeno per un mese. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Bisognerà capire bene come reagirà il muscolo dell’atleta alle terapie che già sta sostenendo e poi l’ulteriore step quando potrà riprendere a correre in campo. Considerando che dopo il 19 marzo il campionato si ferma per la Nazionale, c’è il rischio che la punta non sia disponibile per il c.t. Roberto Mancini nella sfida Italia-Inghilterra per la qualificazione dell’Europeo in programma proprio al Maradona il 23 marzo".