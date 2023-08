Gazzetta - Raspadori, l'uomo in più di Garcia: il simbolo del suo Napoli-camaleonte

Raspadori con Garcia potrebbe esser schierato anche in un centrocampo a tre come mezzala, anche se resta preferibile un suo avanzamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raspadori è l'uomo in più di Rudi Garcia. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando di un autentico jolly. L'ex giocatore del Sassuolo a Frosinone, dove gli azzurri esordiranno ufficialmente nella nuova stagione, potrebbe partire come titolare a destra nel tridente offensivo. Raspadori con Garcia potrebbe esser schierato anche in un centrocampo a tre come mezzala, anche se resta preferibile un suo avanzamento in un ipotetico 4-2-3-1, nel ruolo di trequartista alle spalle di Osimhen. Insomma, Raspadori è il manifesto della squadra-camaleonte a disposizione di Rudi Garcia.