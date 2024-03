Gazzetta - Raspadori la gioia di ogni allenatore: serietà, duttilità e colpi di classe

Il futuro passa anche per oggi, da questo spareggio per la Champions che potrebbe segnare il futuro di Napoli e Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro passa anche per oggi, da questo spareggio per la Champions che potrebbe segnare il futuro di Napoli e Atalanta. Raspadori si ritrova in campo quasi a sorpresa, per via dell’infortunio di Kvaratskhelia, ma - scrive la Gazzetta dello Sport - è un’occasione che Jack si è meritato, per tutto ciò che ha dimostrato da quando è in azzurro: "Serietà, professionalità e colpi di classe. Mai una parola fuori posto, sempre pronto a sostenere i compagni anche dalla panchina.

Uno così fa la gioia di ogni allenatore, perché poi con la palla tra i piedi sa anche fare la differenza quando è in giornata. Oltre ai gol, chiaramente. Che quest’anno sono arrivati di più in A (4) che in Champions (1) a differenza della scorsa stagione, dove si era distinto in Europa".