Gazzetta, retroscena sui rigori: a Lecce avrebbe dovuto calciare un altro azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

L’onere dei calci di rigore è passato a Zielinski, che nelle due situazioni in cui è stato chiamato in causa non ha fallito, contro Udinese e Real Madrid. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Probabilmente gli sarebbe toccato anche a Lecce, ma era già uscito ed è stato rimpiazzato da Politano. Ad ogni modo, l’accento non va posto sull’infallibilità dei rigori ma sul fatto che questo contribuisca ad inquadrarlo ancor di più come uno dei leader della squadra.

Rientra, non a caso, in quel “consiglio dei saggi” che aiuta Garcia a gestire le dinamiche dello spogliatoio, specialmente in periodi delicati come quest’ultimo. Eppure, considerando l’importanza ricoperta, il Napoli rischia concretamente di perderlo tra meno di quattro mesi.