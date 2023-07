Gazzetta - Richieste di prestito per Ostigard, il Napoli ha già scelto il sostituto

A scrivere della possibilità è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

Un possibile avvicendamento nel reparto dei centrali difensivi in casa Napoli. A scrivere della possibilità è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Restando in tema nel ruolo, si sta ragionando se accettare qualche proposta e cedere in prestito Leo Ostigard per far crescere più in fretta il norvegese. Nel caso fosse presa questa decisione un’alternativa per completare la rosa dei centrali difensivi sarebbe lo sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, altro classe 1999. Una trattativa è prematura ma in lista c’è anche lui".