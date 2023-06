Gazzetta - Rifiutare proposta da 100 mln per Osimhen rischia di mandare all'aria i conti perfetti

Perché se arrivasse una proposta sopra i 100 mln (che significherebbe il club acquirente ne offrirebbe almeno 10 di mln netti al giocatore per l’ingaggio)

Bisogna tener sempre presente la salute del club: non a caso De Laurentiis ha usato questo termine parlando delle possibili offerte in arrivo per Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport commenta così la situazione: "Perché se arrivasse una proposta sopra i cento milioni (che significherebbe il club acquirente ne offrirebbe almeno 10 di milioni netti al giocatore per l’ingaggio) dire di no rischierebbe di mandare all’aria i conti in perfetto equilibrio del club campione d’Italia. E a quel punto sarebbe complicato firmare qualsiasi tipo di accordo per il prolungamento del contratto.

La conseguenza sarebbe evidente: tenendolo ancora una stagione poi a un anno dalla scadenza, quella attuale è al 2025, la valutazione del cartellino sarebbe deprezzato. E dunque addio a quotazione a tre cifre".