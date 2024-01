Gazzetta rimanda Gaetano: "Non è pronto per prendersi Napoli sulle spalle"

"Non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle e sarebbe ingiusto chiederglielo".

Gianluca Gaetano pronto all'addio in questa sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2000 ha le valigie pronte e dovrebbe dunque andare a fare esperienza in qualche club di serie A in questa seconda parte del campionato: "Gaetano, un figlio di Napoli che più di altri avverte la pressione del momento negativo e la voglia di riscatto. Ma non è ancora pronto per prendersi la squadra sulle spalle e sarebbe ingiusto chiederglielo.

Non a caso, Gaetano ha la valigia pronta dalla scorsa estate: per andare a giocare con continuità, per crescere ancora e tornare “a casa” da attore protagonista, non più comparsa. Sabato ha festeggiato la 20a presenza in A, la prima da titolare, senza lasciare il segno" si legge sulla rosea questa mattina in edicola.