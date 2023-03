Gazzetta - Sarri era vittimista, con Spalletti non si parla più di arbitri

C'è una grande differenza tra questo Napoli e quello del passato allenato da Sarri. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

C'è una grande differenza tra questo Napoli e quello del passato allenato da Sarri. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "C’è quell’approccio all’ambiente con Sarri che spesso cadeva in visioni vittimistiche, in commenti arbitrali, compreso il famoso scudetto “perso in albergo”. Oggi a Napoli non si parla più di designazioni e arbitraggi. E questo è un altro grande merito di Spalletti. Lucio è vicino all’incoronazione del nuovo regno del calcio napoletano che potrà essere duraturo, se resterà su quel trono. E non sarà un nuovo masaniello a fermarlo".