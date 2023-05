Gazzetta - Scudetto stupendo! Sigillo di Osimhen nell'ora del destino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il trionfo del Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il trionfo del Napoli: "E alla fine è arrivato, bello, bellissimo, stupendo, come lo sono in genere le cose desiderate a lungo. Ecco il terzo scudetto nella storia del Napoli, dopo 33 anni di attesa e qualche giorno in più del previsto. Attesa sofferta anche ieri, dopo il vantaggio dell’Udinese.

Victor Osimhen ha recuperato la palla in rete e l’ha portata di corsa a centrocampo. Nella ripresa ha fatto 1-1. Nell’ora del destino, serviva il sigillo dell’eroe mascherato, il capocannoniere da 22 gol. Un trionfo che doveva essere festeggiato nel tempio del Maradona e invece è arrivato nel punto della Serie A più lontano da Napoli, a 840 km di strada".