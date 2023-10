Gazzetta - Se Garcia sbaglia può essere esonerato tra Milan e Salernitana

La prossima finestra possibile per un passaggio di consegne sarà nella settimana fra la decima e l’undicesima di campionato

Tour de force in arrivo per il Napoli, che dovrà affrontare la crisi di questa sosta di ottobre. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Contro l’Union di Leonardo Bonucci altro snodo stagionale perché solo vincendo il Napoli metterebbe un’ipoteca sul secondo posto. Dunque il mercoledì rientro e scarico. E restano gli allenamenti di giovedì, venerdì e sabato per preparare la sfida al Maradona contro la capolista Milan di domenica 29. Ecco dunque come saranno i dieci giorni in cui si deciderà il futuro di Rudi Garcia.

Sì, perché non avendo trovato la soluzione per un cambio in panchina adesso, la prossima finestra possibile per un passaggio di consegne sarà nella settimana fra la decima e l’undicesima di campionato: fra il Milan e il derby di Salerno in programma il 4 novembre, nella settimana in cui non ci saranno impegni infrasettimanali".