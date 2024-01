Gazzetta - Segnali positivi per Mangala: il Nottingham apre al prestito con diritto di riscatto

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude risvolti positivi in questa trattativa.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano anche i contatti con il Nottingham Forest per Orel Mangala, centrocampista belga più adatto a una mediana a due ma che nei tre ha giocato spesso, da centrale e non da mezzala. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude risvolti positivi in questa trattativa.

"Però il cantiere Napoli è aperto e la rimonta contro la Salernitana è arrivata dopo diversi cambi di sistema: insomma, Mangala ha la qualità per aiutare il Napoli nelle due fasi e la fisicità per imporsi subito in Italia. E il club inglese sembra disposto a lasciarlo andare in prestito con diritto" si legge sulla rosea in edicola.