Gazzetta - Si muove anche la UEFA: chiesti ed ottenuti i nuovi atti dalla Procura di Torino

Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Al centro dell’attenzione ci sono gli ultimi bilanci della Juventus

Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Al centro dell’attenzione ci sono gli ultimi bilanci della società di Agnelli. La UEFA è da tempo in contatto con la Procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 indagati (tra cui Agnelli, Paratici, Nedved e Arrivabene) più la Juventus, e ora ha voluto prendere visione delle nuove carte che possono inguaiare altri club come Udinese, Sassuolo, Bologna, Atalanta, Sampdoria e Cagliari.