Gazzetta - Silenzio stampa e contestazione: le scuse del club non bastano più

"Napoli senza parole, silenzio stampa e contestazione: si riparte dall'anno zero", si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Situazione paradossale in casa azzurra dopo lo Scudetto vinto lo scorso anno, la sconfitta contro il Bologna non ha di certo migliorato una situazione già critica di suo: "La domanda sarà la stessa che gira in città da mesi. Perché è successo questo? Com’è possibile dominare una stagione, vincere lo scudetto, e un anno dopo ritrovarsi in una situazione così assurda?", ribadisce il quotidiano.

"Non bastano più le scuse della società, quelle dei giocatori ancora una volta a capo chino sotto le curve a prendersi fischi e insulti. Il Napoli ha perso l’anima, ha perso la faccia, ha perso il piacere di giocare a calcio". Non sarà facile ripartire, De Laurentiis dovrà fare i conti col nuovo allenatore e con una squadra da rifare: il sogno Conte potrebbe ribaltare tutto, ma non sarà facile trovare un accordo.