Gazzetta - Simeone reclama spazio e si guarda intorno: cessione possibile

TuttoNapoli.net

La prossima estate in casa Napoli potrebbe esserci una profonda rifondazione dell'organico che dovrebbe investire anche l'attacco. Certo, ci sarà la cessione di Victor Osimhen, ma il nigeriano potrebbe non essere l'unico ad andare via. Anche Giovanni Simeone potrebbe farlo, reclamando maggiore spazio, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Giovanni Simeone sarà sempre grato al Napoli per avergli dato la possibilità di giocare la Champions. Ha mostrato un attaccamento alla causa non indifferente, nonostante un impiego sempre ridotto. Il punto è proprio questo: il ruolo di gregario gli andrà troppo stretto in futuro ed è il motivo per cui guardarsi intorno in estate, alla ricerca di un contesto in cui possa disporre di una certa continuità. È comprensibile".