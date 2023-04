Gazzetta - Solo cori contro ADL: rissa Ultrà nata perché alcuni gruppi non volevano

I quotidiani provano a ricostruire quanto accaduto domenica sera sugli spalti del Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I quotidiani provano a ricostruire quanto accaduto domenica sera sugli spalti del Maradona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ad esempio, fa sapere che "la sfida che gli ultrà stanno combattendo è quella contro il presidente Aurelio De Laurentiis e le forze di polizia. E così insulti al presidente e anche zuffe e cazzotti per chi non sottostava al diktat del gruppo dominante (scene viste anche a Francoforte nel settore ospiti sempre fra napoletani) in curva B. Insomma la squadra che sta dominando il campionato per una sera va in difficoltà e una parte di tifosi non pensa minimamente di venire allo stadio per sostenerla".