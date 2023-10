Gazzetta - Spalletti a Napoli non ha mai pensato di schierare Raspadori esterno

Per Rudi Garcia è un jolly, lui probabilmente preferirebbe essere (il) Jack

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Rudi Garcia è un jolly, lui probabilmente preferirebbe essere (il) Jack. L’allenatore ne apprezza così tanto le qualità da impiegarlo nelle zone di campo più disparate, tranne però nel ruolo per cui Giacomo Raspadori sembra maggiormente tagliato. Così, volteggia in base alle necessità della squadra seguendo l’indice del tecnico. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che "Spalletti quando era sulla panchina del Napoli non ha mai pensato di allargarne la posizione; al massimo, per aggiustare un risultato avverso, diventava una seconda punta da inserire a gara in corso".