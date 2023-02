Gazzetta - Spalletti alza il catenaccio per evitare distrazioni dall'ambiente

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa e sottolinea soprattutto un concetto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa e sottolinea soprattutto un concetto: "Guai a parlare di Champions o di scudetto a Luciano Spalletti. Se il gioco del suo Napoli in campo è spettacolare e insegue sempre profondità e gol, in conferenza stampa il tecnico alza il catenaccio per evitare qualsiasi forma di distrazione all’ambiente".