Gazzetta - Spalletti, annuncio giovedì? Legali a lavoro per il nuovo contratto

Luciano Spalletti può restare a Napoli, ma serve intesa tra le parti. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prossimo passo sarà quello del confronto dei legali, per Spalletti il figlio maggiore, l’avvocato Samuele, per stilare quello che dovrebbe essere il nuovo accordo su base biennale. Se tutto si definirà senza intoppi l’annuncio dovrebbe esserci giovedì, quando i due protagonisti dello scudetto saranno insieme alla presentazione del ritiro estivo del Trentino, a Dimaro, Val di Sole.