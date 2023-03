Gazzetta - Spalletti cambia con l'Atalanta: sarà un Napoli più verticale

Luciano Spalletti pensa ad un Napoli diverso per il match con l'Atalanta. Lo si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti pensa ad un Napoli diverso per il match con l'Atalanta. Lo si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Contro i bergamaschi si vedrà un Napoli più “verticale” nel tentativo di coinvolgere di più Osimhen, che dopo aver interrotto la sua striscia di reti consecutive ha già fame di gol.

Per aiutarlo a vedere la porta, Spalletti contro la Lazio ha inserito anche Simeone e forse questa è stata l’unica mossa che rispetto al recente passato non ha funzionato perché chi si è alzato dalla panchina non ha cambiato volto alla gara e il doppio centravanti è sembrata una soluzione improvvisata più che “convinta” da parte dell’allenatore".